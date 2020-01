Abtswind vor 2 Stunden

Chrysanthemenball mit Let's Dance

Erstmals in neuer Besetzung tritt die Rödelseer Band "Let’s Dance" am Samstag, 18. Januar, beim Chrysanthemenball in Abtswind auf. Bandleader Michael Dotterweich (Gesang, Gitarre), Stefanie Dresch (Gesang) und Hannes Braun (Gesang, Keyboard) wollen laut Pressemitteilung mit Titeln aus Rock- und Pop-Musik, Oldies und aktuellen Hits für Stimmung sorgen. Restkarten sind beim Fremdenverkehrsverein in Abtswind unter Tel.: (09383) 2692 erhältlich.