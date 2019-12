Kitzingen vor 1 Stunde

Christstollen für die Tafel

Rechtzeitig zum Fest gab es auch in diesem Jahr wieder traditionell Christstollen für die Kitzinger und Ochsenfurter Tafel. Die Schüler im Bäcker- und Konditorenhandwerk an der Berufsschule in Kitzingen haben laut Pressemitteilung auch in diesem Jahr wieder unter Leitung der Lehrkräfte Marcus Weiser, Marc Pfister, David Seip und Jeremia Spiegel besondere Christstollen hergestellt. Diese werden in der letzten Woche vor Weihnachten als Überraschung von der Kitzinger Tafel verteilt.