Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Christoph Braun unter den Siegern des Benedictus-Wettbewerbs

Mit strahlendem Gesicht nahm Christoph Braun die Urkunde und das Preisgeld über 600 Euro von Abt Georg Wilfinger OSB entgegen: Beim internationalen Benedictus-Wettbewerb der lateinischen Sprache im renommierten Stiftsgymnasium des Benediktinerstiftes Melk in Österreich, belegte Christoph einen spitzenmäßigen zweiten Platz in seiner Kategorie, heißt es in einer Pressemitteilung des Egbert-Gymnasiums.