Christmas Jam im Hafen 7

Am Samstag, 14. Dezember, lädt die Gruppe "Redwood Tree" zum Christmas Jam ins Gasthaus Mainlust - Hafen 7 in Kitzingen ein. Die drei Musiker Rodel, Benni und Clemens präsentieren mit viel Leidenschaft und Spielfreude, handgemachte Musik, die durch den Einsatz von Querflöte, Gitarre und Percussion auf abwechslungsreiche Art dargeboten wird, heißt es in einer Pressemitteilung. Den Zuhörer erwartet eine Mischung aus Bands wie Pink Floyd, David Bowie, Jethro Tull oder Neil Young. Auch Eigenkompositionen oder Stücke in spanischer und deutscher Sprache finden Einzug in das Programm. Mit dabei beim „Christmas Jam“ ist Peter Hemmerlein, der das Trio am Cajon begleitet. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.