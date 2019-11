Rödelsee vor 29 Minuten

Christkindles Werkstätten sind geöffnet

Die Rödelseer Christkindles Werkstätten stehen vor der Tür. Im malerischen Ambiente des Schlosses Crailsheim in Rödelsee kann an diesem Wochenende, 22. bis 24. November, den Kunsthandwerkern beim Krippenbauen, Schnitzen oder Töpfern über die Schulter geschaut und nach Präsenten für Weihnachten Ausschau gehalten werden, heißt es in einer Mitteilung.