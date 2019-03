Christine Weckel löst Carola Peterwitz ab

Mit sehr persönlichen Worten zog Carola Peterwitz in der Jahreshauptversammlung des Eine-Welt-Vereins Volkach Bilanz ihrer 20-jährigen Arbeit als Vorsitzende.

Es sei jetzt an der Zeit, das Amt in jüngere Hände abzugeben. Auch Irene Voit, legte ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende nach 16 Jahren nieder. Beide erklärten sich bereit, weiterhin Aufgaben im Weltladen zu übernehmen. Auch der „Hausmeister“ Siegfried Peterwitz wird sich um die handwerklichen Dienste im Weltladen kümmern, versicherte die scheidende Vorsitzende. Emotional war dann auch der Dank der Mitglieder, die noch einmal die großen Verdienste von Peterwitz und Voit würdigten, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Wahlen

Christiane Leckel wird künftig den Eine-Welt-Verein führen. Sie wurde einstimmig gewählt ebenso wie die beiden Stellvertreterinnen Gudrun Häfel-Mahler und Verena Martin-Saxer. Renate Schneider kümmert sich weiterhin um die Finanzen. Die Kasse wird von Elisabeth Fenn geprüft. Die Protokollführung übernimmt Petra Brown.

Fünf neue Mitarbeiterinnen unterstützen künftig die Arbeit im Volkacher Weltladen. Damit ist die Zahl der Aktiven auf 47 Personen angewachsen. Unterstützung erfährt der Eine-Welt-Verein außerdem durch 23 passive Mitglieder.

Die Arbeit des Volkacher Eine-Welt-Vereins wurde im Jahr 2018 durch die Auszeichnung der Stadt Volkach als Fairtrade-Stadt gekrönt. Ein Dankeschön ging dabei besonders an Maria Söllner für ihre Bemühungen um diesen Titel.

3000 Euro gespendet

Mit Vorträgen bei den Senioren, bei Kolping und in Obervolkach, sowie beim Fairen Frühstück im evangelischen Gemeindehaus wurde der Fairtrade-Gedanke vorgestellt. 3000 Euro an Spenden gingen an Tabanka, Ein-Euro-Brille und an die Rumänienhilfe-Karl. Mit Fairtrade-Bällen gratulierte der Weltladen dem Franken-Landschulheim Schloss Gaibach und der Mädchen-Realschule Volkach zu ihrem Titel „Fairtrade-Schule“.

Wegen der Neugestaltung des Hauses in der Professor-Jäcklein-Straße muss der Weltladen bis spätestens Febrauar 2020 aus ziehen. Deshalb ist er auf der Suche nach einer neuen bezahlbaren Bleibe in der Volkacher Innenstadt. Für dieses Jahr bleibt das zunächst die Hauptaufgabe der neuen Vorstandschaft, heißt es am Ende des Presseberichts.