Kitzingen vor 55 Minuten

Christian Springer zu Gast im Hotel Cavallestro

Christian Springer, Moderator der Kabarett-Sendung "Schlachthof" im Bayerischen Fernsehen, kommt am Donnerstag, 12. Dezember, mit seinem aktuellen Programm "Alle machen, keiner tut was" zu einem Gastspiel ins Hotel Cavallestro in Kitzingen, das teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. Wo sind unsere Werte, fragt Christian Springer. Das Publikum weiß es genau: bei 120 zu 80. Denn Deutschlands wichtigster Wert ist der Blutdruck. Gleich dahinter kommen Cholesterin, Feinstaub und Pünktlichkeit. Es ist eine Freude, dem Kabarettisten auf seiner Suche nach den Werten zuzuhören. Und zuhören muss man. Denn Christian Springer macht Kabarett, da ist Mitdenken gefordert. Der Kabarettabend beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Hotel Cavallestro, bei Getränke Wagner in Wiesentheid und online unter www.kulturgezeiten.net/ticketshop oder Tel.: (09325) 9796200.