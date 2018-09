Christian Maul will bester deutscher Staplerfahrer werden

Am Wochenende ermitteln die 75 besten Staplerfahrer Deutschlands in Aschaffenburg ihren Meister. Dabei bei den 14. Deutschen Meisterschaften von Donnerstag, 20. September bis Samstag, 22. September, sind drei Unterfranken, die sich im Vorentscheid dafür qualifiziert haben. Im Vorfeld nahmen 2000 Fahrer an insgesamt 25 Regionalmeisterschaften teil und suchten dabei ihre Besten, die sich nun in Aschaffenburg messen.

Der Reiz des Vergleichs

Einer davon ist Christian Maul aus Rüdenhausen (Landkreis Kitzingen), der sich auf den Wettbewerb freut. „Mir gefällt der Wettkampf, ob ich am Ende vorne dabei bin, oder nicht. Sich mit den anderen zu messen, zu vergleichen, das reizt mich“, schaut der 50-Jährige auf das Wochenende.

Maul ist Profi, er arbeitet als Staplerfahrer im Hochregal-Lager der Firma Knauf Gips KG in Iphofen und sitzt somit annähernd jeden Tag auf seinem Stapler. Extra trainiert hat er nicht. Maul nimmt nicht zum ersten Mal an Meisterschaften teil. Vor etwa zehn Jahren meldete er sich aus Neugier einfach mal an. Danach war er mehrmals erfolgreich. Mit Arbeitskollegen von Knauf gewann der Rüdenhäuser bereits dreimal den Deutschen Meistertitel in der Mannschaft.

Es scheitert oft an Kleinigkeiten

Im Einzel schaffte es Maul bislang noch nicht aufs Treppchen bei den Deutschen Meisterschaften, obwohl er es schon mehrmals versuchte. Die Konkurrenz sei schon sehr gut, oft entschieden nur Kleinigkeiten. Die Parcours, die bei Titelkämpfen aufgebaut werden, ähneln sich zwar immer, aber auch wenn man die Schwierigkeiten kenne, sei es nicht leicht zu bestehen. „Manche Übungen, die man absolvieren muss, liegen einen, manche eben nicht so. Im Vorjahr wurde ich Vierter.“

Diesmal qualifizierte er sich im Juni in der Vorrunde aus 180 Teilnehmern. Drei verschiedene Übungen musste er möglichst fehlerfrei fahren. „Es scheitert manchmal an Kleinigkeiten. Wenn du nur einen Fehler machst, bist du schon weg“, beschreibt er die Leistungsdichte unter den Konkurrenten. Auf regionaler Ebene kam ein theoretischer Teil mit sechs kniffligen Fragen hinzu.

Wettbewerb auf dem Schlossplatz

Mehrere Tausend Zuschauer werden bei den Meisterschaften auf dem Aschaffenburger Schlossplatz mitten in der Stadt erwartet. Rund um die Meisterschaft hat der Veranstalter ein Programm organisiert, bei dem unter anderem die deutsche Hip-Hop-Band Culcha Candela auftreten wird.

Am Donnerstag, 20. September, finden von 17 bis 19.30 Uhr die Firmen-Team-Wettbewerbe statt. Am Freitag, wird von 10.45 bis 18.30 Uhr der beste internationale Fahrer gesucht. Außerdem wird der Teamwettbewerb fortgesetzt. Die besten deutschen Staplerfahrer und -fahrerinnen gehen am Samstag von 10 bis 22.30 Uhr an den Start.