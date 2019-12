Kitzingen vor 1 Stunde

Christbäume werden abgeholt - Aktion der Pfadfinder

Wohin mit dem Christbaum? Wie auch schon in den vergangenen Jahren werden die Pfadfinder vom Stamm Schwarze Adler aus Kitzingen am Samstag, 11. Januar, ausgediente Christbäume abholen. Zwischen 10 und 14 Uhr holen die Pfadfinder die Weihnachtsbäume gegen eine Spende ab. Anschließend werden diese umweltgerecht zerkleinert und entsorgt, so eine Pressemitteilung. Die Bäume sollten frei von Schmuck und Lametta sein. Die Spende wird der Jugendarbeit der Kitzinger Pfadfinder zu Gute kommen. Wer Interesse hat, kann sich unter Angabe von Namen und Adresse bei Jan Demann, Tel.: (0157) 73261290, oder per E-Mail an: christbaum@schwarzer-adler.de melden.