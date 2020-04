Chorprojekt in Kitzingen ist abgesagt

Die Sängergruppen Kitzingen und Steigerwald planten mit ihren Mitgliedschören den Aufbau zweier Projektchöre, die den 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven musikalisch aufbereiten wollten. Wegen der aktuellen Situation im Gesundheitswesen wurde das Projekt der Sängergruppe Kitzingen vollständig abgesagt.

Zur Vorbereitung hatte die Vorsitzende der Sängergruppe Elke Kuhn den Musiker Christian Glowatzki gefunden, der die Projektchöre in Kitzingen und Markt Bibart mit Werken von Ludwig van Beethoven, gesetzt für gemischte Chöre, auf die Auftritte intensiv einstimmen wollte. Die Chorproben sollten am 30. März beginnen, die Auftritte waren für Mitte November vereinbart.

Der Termin für den Auftritt des Chores der Sängergruppe Steigerwald am 14. November in der katholischen Stadtpfarrkirche Scheinfeld bleibt vorerst noch bestehen; der Beginn der Proben in der Mensa der Grundschule Markt Bibart wird noch bekannt gegeben.

Die erforderlichen Anmeldungen nimmt die Sängergruppenvorsitzende Elke Kuhn, Tel.: (09162) 8449, E-Mail: elke.kuhn-mb@web.de, weiterhin entgegen.

Betroffen von der Absage sind vorläufig alle angekündigten Termine der Sängergruppen Kitzingen und Steigerwald.