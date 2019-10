Nordheim vor 4 Stunden

Chorkonzert zugunsten der Missionsarbeit in Mosambik

Der gemischte Chor Cäcilia Nordheim veranstaltet am Sonntag, 20. Oktober, um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche in Dettelbach ein Chorkonzert mit Marien- und geistlichen Liedern. Der Eintritt ist frei, Spenden werden laut Mitteilung des Chores dem Erhalt der Wallfahrtskirche und Shwester Elisabeth Hessdörfer für ihre Missionsarbeit in Mosambik zur Verfügung gestellt.