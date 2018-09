Prichsenstadt vor 40 Minuten

Chorkonzert „Cantate Domino“ mit dem Fränkischen Singkreis

„Singet dem Herrn“ lautet das Motto des Kirchenkonzerts am Samstag, 14. Oktober, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche St.-Sixtus in Prichsenstadt unter der Leitung von Manfred Haase. Er führt die Arbeit von Kirchenmusikdirektor Gustav Gunsenheimer fort, der diesen „Lehrerchor“ über 40 Jahre erfolgreich geleitet hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Geboten wird ein Programm mit Werken geistlicher Musik quer durch die Jahrhunderte (Barockzeit, Romantik, Moderne). Zur besonderen Ehre des vorherigen Chorleiters kommt die von ihm komponierte Motette „Alles, was Odem hat lobe den Herren“ zur Aufführung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.