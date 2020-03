Chor "Chorason" singt Titelsongs aus James Bond-Filmen

Im Kinojahr des 25. James Bond-Films stellen sich die rund 50 Sänger von Chorason unter der Leitung von Chordirektor, Komponist und Arrangeur Uwe Ungerer der Musik des berühmten Top-Agenten. Am Freitag, 20. März, und am Samstag, 21. März, wird laut einer Pressemitteilung ein unterhaltsames Programm mit bekannten Titelsongs aus den James Bond-Filmen der vergangenen 50 Jahre geboten. Dabei dürfen Klassiker wie Goldfinger, For your eyes only oder From Russia with Love ebenso wenig fehlen wie Songs aus den jüngeren Bond-Filmen, wie zum Beispiel Goldeneye, Casino Royale oder Skyfall, so die Mitteilung.

Zu den ausgewählten Bond-Titelsongs gesellen sich einige wenige Songs anderer Krimireihen oder Agentenfilme. In bewährter Weise werden bei vielen Liedern des Programms solistische Einlagen aus den eigenen Reihen des Chores zu hören sein, unterstützt von einem hochkarätigen Instrumentalensemble, zu dem unter anderem der aus Kitzingen stammende Schlagzeuger Max Mertens sowie Nikolay Leschenko, mit verschiedenen Preisen ausgezeichneter Violonist und Pianist, gehören.

Die Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr in der Turnhalle in Mainstockheim, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten- und Platzreservierung bei Angelika Rüdling unter Tel.: (09321) 23302 oder per E-Mail an reservierung@stimmvereinigung.de