Charly Volland erhält Steckkreuz für besondere Verdienste

Seit 1973 ist Karl Volland, besser bekannt als Charly, Mitglied in der Feuerwehr Möchsondheim, jetzt wurde er für sein Engagement ausgezeichnet: Der Ehrenkreisbrandmeister erhielt das Steckkreuz für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen. Regierungspräsident Eugen Ehmann überreichte die Auszeichnung an diesem Freitagvormittag in Würzburg.

Wie aus einer Pressemitteilung der Regierung von Unterfranken hervorgeht, war der 61-Jährige aus Mönchsondheim von 1989 bis 2019 Kreisbrandmeister, seit dem 1. April 2019 ist er Ehrenkreisbrandmeister im Landkreis Kitzingen. Volland sei in seiner 30-jährigen Tätigkeit als Kreisbrandmeister die Ausbildung der ihm anvertrauten aktiven Feuerwehrleute ein besonderes Anliegen gewesen, heißt es.

So habe sich beispielsweise sein Ansatz, die Jugendausbildung auf der Ebene des Kreisbrandmeisters zu koordinieren, im gesamten Landkreis Kitzingen bewährt. Zudem hat sich der Möchsondheimer laut Mitteilung für die Vorsorge zur Waldbrandbekämpfung eingesetzt und war bei einer großen Zahl von Einsätzen als verantwortlicher Einsatzleiter tätig.