Chancen der digitalen Arbeitswelt

Am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) fand Anfang Februar ein Karrieretag im Rahmen der Projekttage statt. Acht ehemalige Schüler stellten den 11. Klassen ihre Berufe vor. Der Schwerpunkt der Referenten lag dabei auf dem Thema Digitalisierung und wie sich Lebensläufe und Stellenanforderungen, Berufe und der Arbeitsalltag durch diese entwickelt und verändert haben. In kleinen Gesprächsrunden gaben die Ehemaligen ihre persönlichen Erfahrungen weiter und beantworteten Fragen. Die Schüler erfuhren viel über die Voraussetzungen und Anforderungen der verschiedenen Berufsbilder, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Schüler fanden in Workshops heraus, welche individuellen Stärken sie selbst haben und erarbeiteten gemeinsam, welche Kompetenzen auf der Suche nach dem zukünftigen Beruf gefragt sind. Neben den jeweiligen Fachkenntnissen und Englisch sind vor allem Einsatzbereitschaft, Zielorientierung, Teamfähigkeit, interkulturelle Kompetenz, Flexibilität und Projekterfahrung gefordert. Natürlich waren die Schüler auch neugierig auf die Erzählungen über die Schulzeit der Ehemaligen, sowie deren Studienzeit, Auslandserfahrungen und bisherige berufliche Stationen. Im Bild die Referenten (von links): Dr. Alina Geiger, Stefanie Rabe, Julia Hartl, Daniel Vinzens, Karin Hartner, Benedikt Schug, Johannes Geiger, Andreas Laudenbach, Achim Höfle (stellvertretender Schulleiter) und Schüler der 11. Jahrgangsstufe.