Castell vor 57 Minuten

Casteller Vorschulkinder trafen den Orgelwurm

Kürzlich machten sich die Casteller Vorschulkinder auf den Weg in die Kirche, um Sebastian Orgelwurm, der ganz unten in der Orgel wohnt, kennenzulernen. Unter der Leitung von Dekanatskanto Reiner Gaar durften die Kinder laut einer Pressemitteilung einen Blick ins Innere der Orgel erspähen und auch einmal selbst spielen. Andrea Langmann las die Geschichte vom Orgelwurm vor, in der er sich auf eine Wanderung durch die Orgel begibt - vorbei an den Pfeifen, bis er seine Freundin trifft.