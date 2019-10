Castell vor 46 Minuten

Castell greift tief in die Tasche: Feuerwehrauto für 380 000 Euro

In Castell steht der Kauf eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr an. Im Gemeinderat beschloss das Gremium um Bürgermeister Jochen Kramer, dass ein neues Fahrzeug bestellt wird. Vor allem wegen der Kosten in Höhe von rund 380 000 Euro ist dieser Punkt anscheinend nicht unumstritten in der Gemeinde, wie der zweite Bürgermeister Georg Schwarz sagte. Das Ratsgremium votierte jedoch einstimmig für die Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, kurz HLF 10. Die Bestellung erfolgt gemeinsam mit der Stadt Prichsenstadt, die ebenso ein solches Fahrzeug anschaffen wird.