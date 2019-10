Castell-Bank unterstützt Basketballerinnen

Ferdinand Fürst zu Castell-Castell begrüßte kürzlich besondere Gäste in seinem Schloss, die Würzburger Basketballerinnen "QOOL Sharks Würzburg", ein Team mit internationaler Zusammensetzung. Die Damen-Basketballmannschaft der Turngemeinde Würzburg (TGW), die am Donnerstag in ihre neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga startet, war gern nach Castell gekommen, schließlich sitzt dort neuerdings einer ihrer Hauptsponsoren, die Fürstlich Castell´sche Bank. Und deren Logo ziert nun die Trikots der Damen.

Wichtig sei der Castell-Bank die Breitensportförderung in der Region, berichtete zu Castell-Castell. Nach diesem Motto wird die Bank mit Hauptgeschäftsstelle in Würzburg nun für die kommenden zwei Jahre die Sportlerinnen der TGW unterstützen. Aber keineswegs nur finanziell als Trikotsponsor; die Bank überlegt auch, ob sie künftig einige Spielerinnen als Bankmitarbeiterinnen gewinnen kann.

Zur Heimpremiere der QOOL werden am Sonntag, 6. Oktober, ab 15.30 Uhr viele Bankangestellte in das TGW-Sportzentrum Feggrube nach Würzburg kommen, um Stimmung zu machen und Wein aus dem Steigerwald für die Fans der Basketballmannschaft mitzubringen.