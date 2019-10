Castell-Bank bietet Basketballerinnen Jobs an

Ferdinand Fürst zu Castell-Castell begrüßte kürzlich besondere Gäste in seinem Schloss, die Würzburger Basketballerinnen "QOOL Sharks Würzburg", ein Team mit internationaler Zusammensetzung. Die Damen-Basketballmannschaft der Turngemeinde Würzburg (TGW), die am Donnerstag in ihre neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga startet, war gern nach Castell gekommen, schließlich sitzt dort neuerdings einer ihrer Hauptsponsoren, die Fürstlich Castell´sche Bank. Und deren Logo ziert nun die Trikots der Damen.

Wichtig sei der Castell-Bank die Breitensportförderung in der Region, berichtete zu Castell-Castell. Nach diesem Motto wird die Bank mit Hauptgeschäftsstelle in Würzburg nun für die kommenden zwei Jahre die Sportlerinnen der TGW unterstützen. Aber keineswegs nur finanziell als Trikotsponsor; die Bank plant auch, einige Spielerinnen als Bankmitarbeiterinnen zu werben. Sie könnte somit Personallücken schließen, und die Spielerinnen hätten einen festen Job, der Raum für ihren Sport lässt.

Zur Heimpremiere der QOOL werden am Sonntag, 6. Oktober, ab 15.30 Uhr viele Bankangestellte in das TGW-Sportzentrum Feggrube nach Würzburg kommen, um Stimmung zu machen und Wein aus dem Steigerwald für die Fans der Basketballmannschaft mitzubringen.