Kitzingen vor 1 Stunde

Caro Josée & Band in der Alten Synagoge

Am Samstag, 23. November, 20 Uhr geben Caro Josée & Bnad ein Gastspiel in der Alten Synagoge in Kitzingen. Im Mittelpunkt des Gastspiels von Caro Josée steht ihr aktuelles Album „Summer´s Ease“. Die Hamburger Sängerin geht ihren eigenen Weg, ohne dem Druck eines überwiegend trendorientierten Musikbusiness nachzugeben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Für jenes hatte sie als Caro und vor ihrer „Familienpause“ fünf erfolgreiche Albumproduktionen geliefert, wurde als Ikone verehrt, 1978 mit dem Deutschen Schallplattenpreis als Nationale Pop Nachwuchskünstlerin ausgezeichnet, so die Mitteilung weiter. Ihre Musik ist in den Bereichen Jazz und Easy Listening angesiedelt. Begleitet wird Caro Josée von dem Gitarristen Patrick Pagels, dem Schlagzeuger Tammo Bergmann und dem Pianisten Steffan Dietrichsen. Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung sowie im Internet unter www.ticket.shop-kitzingen.de; für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren ist der Eintritt frei.