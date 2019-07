Kitzingen vor 1 Stunde

Caritas lädt ein zum Stadtschoppen auf Alter Mainbrücke

Die Caritas lädt vom 25. bis 28. Juli, jeweils von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr, zum Stadtschoppen auf der Alten Mainbrücke ein. An den vier Tagen schenkt das Team der Caritas Kitzingen unter dem Motto "Schöppeln und Gutes tun" in Kooperation mit dem Stadtmarketingverein aus. Im Herzen der Stadt mit Blick auf die historische Silhouette kommen fränkische Weine der Extraklasse zum Ausschank. Gleichzeitig möchte das Team der Caritas mit interessierten Besuchern ins Gespräch zu kommen. Die Einnahmen aus dem Verkaufserlös fließen in soziale Projekte der Caritas Kitzingen. Am Sonntagabend spielt ab 18 Uhr die Gruppe "Dreyklang" Classic-Rocksongs, Balladen und andere Hits.