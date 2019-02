Caritas betreut in neuen Räumen

Nach knapp 15 Jahren Laufzeit ging das Mietverhältnis zwischen dem Caritas Kreisverband Kitzingen und dem Krankenpflegeverein Volkach mit einer Feierstunde zu Ende. Kreisvorsitzender Alfred Volbers unterstrich, wie wertvoll es für die Kreis-Caritas gewesen sei, die Zeit im Benefiziatenhaus der Kirchenstiftung St. Bartholomäus in Volkach verbringen zu dürfen.

Die Caritas organisierte Sucht- und Erziehungsberatung und unterstützte Selbsthilfegruppen, während der Krankenpflegeverein die Räume zur Verfügung stellte und die Miete dafür übernahm. Insgesamt, so Volbers, seien rund 2200 Besucher zur Erziehungsberatung gekommen, etwa 1300 in die Suchtberatung sowie etwa 150 in die Sozialberatung. Unterstützt wurden ferner etwa 200 Mitglieder des Kreuzbundes.

Wegen des Baues einer Sozialstation kann der Krankenpflegeverein die Mittel für die Räumlichkeiten nun nicht mehr aufbringen. Der Caritas-Kreisverband fand mittlerweile im evangelischen Gemeindehaus ein neues Domizil und kann seine Dienste weiter anbieten.

Der Vorstand des Krankenpflegevereins nahm fast vollständig an der Feierstunde teil. Als Sprecherin erklärte Monika Zeyer-Müller, dass die Zusammenarbeit nicht eingestellt werde, denn das enge Miteinander sei auch wertvoll für den Krankenpflegeverein, selbst wenn die Abgrenzung anfangs nicht leicht gewesen sei.

Wichtig sei und bleibe, fachlich qualifizierte Beratungen anbieten zu können. Der Krankenpflegeverein habe inzwischen mit einem erheblichen Mitgliederschwund zu kämpfen. Zeyer-Müller sieht eine Ursache darin, dass an einer ambulanten Krankenpflege heute zu wenig Bedürfnis bestehe und die Entwicklung mit gewünschter Ganztagspflege in eine ganz andere Richtung gehe als früher. Damit bleibe dem Krankenpflegeverein nur noch eine Vermittlerrolle, denn eine Krankenpflege könne er alleine nicht meistern. Daher werde er die Caritas weiterhin nach Kräften unterstützen.

Wie Caritas-Kreisgeschäftsführer Paul Greubel ausführte, begann die Beratungstätigkeit 2003 im Keller des Bürgerspital Altenheims, ehe die Räume im Benefiziatenhaus genutzt werden konnten.

Sie wurden seither auch durch weitere Selbsthilfe- und Ehrenamtsgruppen wie Eine-Stunde-Zeit Volkach, Hospizgruppe, Rheuma-Liga oder die Gruppe der Alltagsberater genutzt. Die Nutzung der Räumlichkeiten endete am 31.12.2018. Die eingesparten Mietkosten bewegten sich in der knapp fünfzehnjährigen Laufzeit im fünfstelligen Bereich, sagte Greubel abschließend.