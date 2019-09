Kitzingen vor 1 Stunde

Caritas-Kleidermarkt öffnet nach Sommerpause

Der Caritas-Kleidermarkt in der Oberen Neuen Gasse 14, in Kitzingen-Etwashausen, startete am 13. September mit der ersten Annahme nach der Sommerpause, heißt es in einer Pressemitteilung. Die erste Ausgabe von Gebrauchttextilien fand am 17. September statt. Die Annahme im Kleidermarkt erfolgt freitags von 14 bis 15 Uhr, die Ausgabe dienstags von 10 bis 11 Uhr.