CSU vor Ort in Escherndorf

Die CSU Volkach hatte zum zum kommunalpolitischen Frühschoppen nach Escherndorf eingeladen.

Der Fraktionssprecher der CSU im Stadtrat, Heiko Bäuerlein, freute sich über die gute Resonanz und begrüßte rund 25 Bürger. Bäuerlein erläuterte den städtischen Haushalt und den aktuellen Stand zum Volkacher Freibad. Zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin und Stadtrat Uwe Kossner informierten zu den anstehenden Investitionen in Volkach und den Stadtteilen.

Thema der folgenden Diskussion war unter anderem ein möglicher Gemeinderaum in Escherndorf. Der Bedarf an einem Versammlungsraum sei nach wie vor groß. Der Ort vermisst einen ganzjährig gut nutzbaren Raum für Musikübungen, Gymnastik oder auch als Wahllokal. So schön der neue Dorfplatz gestaltet worden sei, so sehr werde der Raum im alten, baufälligen Schulhaus vermisst. Mangels geeigneter oder verfügbarer Flächen hätten sich Alternativen bisher nicht realisieren lassen.

Ergänzungen an der Beschilderung der Weinbergswege, um Konflikte zwischen Winzern und Radfahrern an den viel befahrenen Flurwegen zu entschärfen, neue Abfalleimer in und um Escherndorf, die Dorfplatzerweiterung und die Gestaltung des Ortsausgangs waren ebenso Thema, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Auch ein Anliegen der Escherndorfer Bürger war das Thema Grünschnittentsorgung. CSU-Ortsvorsitzender Simon Rinke bedankte sich abschließend für die Anregungen.