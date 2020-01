Kleinlangheim vor 41 Minuten

CSU und Freie Bürger Kleinlangheim nominierten Kandidaten

Die Wahlgruppierung CSU und Freie Bürger hat in Kleinlangheim die Kandidaten für den Gemeinderat nominiert. 1996 trat die Liste zum ersten Mal in Kleinlangheim zur Gemeinderatswahl an und erreichte damals zwei Sitze von insgesamt zwölf, heißt es in einer Pressemitteilung. Aktuell sitzen fünf Gemeinderäte im Gremium.