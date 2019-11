CSU und Freie Bürger Biebelried treten gemeinsam an

Unspektakulär, harmonisch und vor allem: einstimmig. So wurde Manfred Kleinschrodt, wie bereits von der CSU Biebelried, auch bei der gemeinsamen Nominierungsversammlung von CSU und Freien Bürgern (FB) als Bürgermeisterkandidat nominiert.

Mit im vollen Saal im Obergeschoss des Biebelrieder Rathauses war auch der amtierende Bürgermeister Roland Hoh als stiller Beobachter. Hoh war, wie berichtet, aus der CSU ausgetreten, als Manfred Kleinschrodt, seines Zeichen CSU-Ortsvorsitzender, erklärt hatte, für das Amt des Bürgermeisters kandidieren zu wollen.

Rund 40 Zuhörer waren im Saal, als CSU-Kreisgeschäftsführerin Gerlinde Martin die Regularien startete. Denn die 13 Bürger, die sich in die Liste der Freien Bürger eingetragen hatten, mussten erst geschlossen in den Nebenraum. Dort stimmten diese öffentlich, aber in geheimer Wahl über die Aufstellung eines gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten und für eine gemeinsame Gemeinderatsliste ab. 13 Mal Ja war das Ergebnis.

Personen und Ziele vorgestellt

Manfred Kleinschrodt stellte sich und seine Vorstellungen sowie seine Ziele dann wie in der CSU-Versammlung am 23. Oktober vor. Anschließend taten dies dann die anwesenden 24 Kandidaten der gemeinsamen Liste. Für die fünf, die verhindert waren, übernahm dies Kleinschrodt.

Alle 23 Stimmberechtigten votierten anschließend für Kleinschrodt. Ebenso einstimmig lautete das Ergebnis auch für die Liste. Ersatzkandidaten wurden nicht bestimmt. Den Wahlausschuss bildeten Gerlinde Martin, CSU-Landratskandidat Timo Markert und Birgit Kraus.

Die gemeinsame Liste von CSU/FB: Manfred Kleinschrodt, Gunnar Krauß, Matthias Manger, Barbara Mechler, Guido Böhm, Bernd Renz, Melanie Schömig, Patrick Frehland, Lukas Stenglin, Birgit Kraus, Matthias Winzenhörlein, Alexander Brandmann, Lisa Müller, Andreas Schmidt, Ralf Maus, Patrick Pokorny, Alexander Schneider, Max Kuschov, Friedrich Mechler, Reinhold Rau, Oliver Schlereth, Michael Manger, Erika Kleinschrodt und Georg Leicht.