CSU Volkach unter neuer Führung

Wichtigster Punkt der Tagesordnungspunkt der CSU-Jahresversammlung im Gasthaus zum Storchen war die Neuwahl des gesamten Ortsvorstandes. Vorsitzender Ulrich Hoffmann fasste das vergangene Jahr der CSU zusammen: Neben traditionellen Veranstaltungen wie der Schlachtschüssel wurden auch neue Formate wie der „Glühweintreff“ im Weingut Max Müller veranstaltet. Nach seinem Jahresrückblick sagte Hoffmann, dass er aus persönlichen Gründen den Ortsvorsitz nicht länger übernehmen möchte. Ein neuer Ortsvorsitzender musste somit gewählt werden.

CSU-Kreisvorsitzender Otto Hünnerkopf, der sich als Umweltexperte zu aktuellen politischen Themen in Landkreis – vor allem zum Sand- und Kiesabbau äußerte –, leitete die Neuwahlen. Zum neuen CSU-Ortsvorsitzenden wurde der bisherige JU-Ortsvorsitzende Simon Rinke gewählt. Stellvertreter bleiben Barbara Rinke, Heiko Bäuerlein und Ernst Kraus. Zum Schatzmeister wurde erneut Gregor Schrauth gewählt. Schriftführer bleibt Karl Patzelt. Als weitere Beisitzer gehören dem Vorstand an: Johanna Bäuerlein, Karl-Heinz Bernard, Martin Haupt, Ulrich Hoffmann, Wolfgang Kirch, Frank Meisner, Franz Lang, Klaus Leckel und Robert Winter. In die Kreisdelegiertenversammlung werden vom Ortsverband Volkach entsandt: Heiko Bäuerlein, Monika Heßmann, Ernst Kraus, Karl Patzelt, Barbara Rinke, Simon Rinke, Gregor Schrauth und Robert Winter.

Nach den Wahlen berichtete Heiko Bäuerlein als CSU-Fraktionsvorsitzender über die Stadtratsarbeit. Die CSU sei die Partei, die sich in den vergangenen Jahren stets um Beteiligung der Bürger gekümmert habe. Deshalb wies Bäuerlein in seinem Vortrag besonders auf den anstehenden Bürgertreff der CSU zur Gestaltung der Mainlände am 16. März um 14 Uhr hin, um vor Ort mit Bürgern Vorschläge für den Bürgerworkshop der Stadt zu diskutieren. Gerlinde Martin, die als Bezirksrätin und zweite Bürgermeisterin neben Hünnerkopf die Wahl leitete, berichtete ebenfalls von ihrer Arbeit.

Abschließend diskutierten die Mitglieder über aktuelle Themen in und um die Volkacher Stadtpolitik. Eine breite Diskussion soll auch in Zukunft für die Arbeit der Partei vor Ort von noch größerer Bedeutung werden. Man möchte mit den eigenen Mitgliedern sowie allen Bürgern ins Gespräch kommen, um so miteinander zur besten Lösung zu kommen.