CSU-Senioren auf Spaziergang durch Marktbreit

Schlechtes Wetter hielt die Senioren-Union Kitzingen laut einer Pressemitteilung nicht davon ab, in Marktbreit einen Stadtspaziergang zu machen. Waltraud Hegwein, Frau von Bürgermeister Erich Hegwein, begrüßte im Biedermeierkostüm die Besucher in der Rathausdiele. Sie schilderte die wechselvolle Geschichte des Ortes an der südlichsten Spitze des Maindreiecks.