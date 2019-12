Stadelschwarzach vor 1 Stunde

CSU Schwarzach nominiert ihre Gemeinderatskandidaten

Zu ihrer Nominierungsversammlung hatte die CSU Schwarzach in den Gasthof Benediktiner in Münsterschwarzach eingeladen. Zahlreiche Mitglieder und Gäste waren der Einladung gefolgt, um die Kandidaten kennenzulernen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbandes. Die CSU-Ortsvorsitzende Maria Fieber erklärte den Beschluss, auf einen Bürgermeisterkandidaten zu verzichten: "Es ist bei der derzeitigen Situation wenig sinnvoll, einen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Der Ortsverband verfügt über eine geeignete Persönlichkeit, die ich gerne 2026 präsentiere."