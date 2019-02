CSU: Miteinander wäre besser als schnelle Alleingänge

„Das ist ein klarer Schritt der Bürgermeisterin, der zuerst Respekt und Anerkennung verdient.“ - So wertet der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Dettelbacher Stadtrat, Marcel Hannweber, die Entscheidung von Bürgermeisterin Christine Konrad (Freie Wähler) zur Bürgermeisterwahl. „Natürlich tritt niemand nur für eine Wahlperiode an. Die Gründe für einen Verzicht auf eine erneute Kandidatur müssen daher sicher gravierend sein“, mutmaßt der 32-Jährige in einer Pressemitteilung.

Wichtig aber sei, dass der Wettstreit im Stadtrat um die besseren Ideen und Konzepte, durchaus verbunden mitunter mit einer harschen Kritik, das eine sei, das andere sei der Respekt vor der Person: „Frau Konrad ist sich und ihrer Persönlichkeit treu geblieben und hat sich nicht von Einzelinteressen und Quereinflüsterern beeinflussen lassen. Dafür hat sie die volle Anerkennung der Dettelbacher CSU verdient“, unterstreicht Hannweber.

Auffällig sei, dass die Freien Wähler nach dem Konrad-Verzicht nicht das Gespräch über Parteigrenzen gesucht haben, sodass deren "Vorpreschen eher einem übereilten Handeln gleicht".

Hannweber bedauert den Schritt der Freien Wähler insoweit, als dass „die Herausforderungen der Zukunft für Dettelbach und seine Stadtteile vor Ort greifbar sind“. Es gehe um die Fragen, wie Senioren und Jugend, Einzelhandel und Vereinsleben, Arbeit und Erholung, Gastronomie und Tourismus miteinander im Einklang gestaltet werden können.

Für Hannweber brauche es da in Dettelbach ein Mehr an Miteinander und eine Aufbruchstimmung, dieses Zukunftsbild auch gestalten zu wollen. "Dieses gemeinsame Miteinander", beschreibt der CSU-Politiker weiter, "wäre für Dettelbach und seine Stadtteile besser als schnelle Alleingänge". Vor allem gehe es nun darum, auf politische Erfahrung und Kenntnis der örtlichen Aufgaben und Probleme zu bauen.