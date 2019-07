CSU Kreis-Senioren Union besuchte das städtische Klärwerk

Tropische Temperaturen? Das konnte die CSU-Senioren Kitzingen nicht abhalten, an einer Informationstour durch das Klärwerk Kitzingen teilzunehmen. Zuerst führte Betriebsleiter Jürgen Orth virtuell durch die Anlage. Da mittlerweile alle Becken mit einer Absturzsicherung versehen sind, ging es anschließend mit der reellen Führung weiter. Dabei erfuhren die Teilnehmer viele spannende Details. Wie oft ist man an der Kläranlage vorgefahren ohne sich bewusst zu machen, mit welch enormen technischen Aufwand die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (zwei Laborantinnen) dort im Verborgenen rund um die Uhr für das Gemeinwohl sorgen, heißt es in der Mitteilung. Aufgrund des erworbenen „Expertenwissens“ hat sich jeder aus der Gruppe fest vorgenommen zukünftig die Hausabwässer klärwerkgerechter ins Abwassersystem einzuleiten.