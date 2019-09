CSU-Ausflug mit dem Oldtimerbus ins Grüne

Die CSU Rödelsee veranstaltet eine Fahrt ins Grüne mit dem Oldtimerbus am Sonntag, 29. September, heißt es in einer Pressemitteilung. Start ist um 11 Uhr mit der Führung "Die Staudengärtnerei" in Rödelsee. Ab 13 Uhr verläuft die Fahrt über die Aussichtspunkte "Terroir F" von Frickenhausen, Sommerhausen, Großlangheim und Iphofen. Um 18 Uhr gibt es einen Schlusshock im Weingut Vollhals in Rödelsee. Die Kosten betragen 20 Euro.

Anmeldung bei Herrn Eickhoff unter Tel.: 0176/2427282.