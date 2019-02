Bushaltestellen bekommen neues Gesicht

Kraut und Rüben – so lässt sich wohl das Erscheinungsbild der Bushaltestellen im Landkreis am besten beschreiben. Da steht dann schon mal gerne ein Mast irgendwo im Nirgendwo – und auf den ersten Blick ist auch nicht immer auszumachen, dass es sich tatsächlich um eine Haltestelle handelt. Kurzum: Es gab ein buntes Sammelsurium, das alles andere als kundenfreundlich war. Das alles ändert sich allerdings gerade, Landkreis und Gemeinden arbeiten an einem einheitlichen Gesicht für Bushaltestellen.

Wie Petra Nellen, die Beauftragte des Landratsamtes, bei der Dienstbesprechung der Bürgermeister in Kitzingen informierte, sind die neuen Masten einheitlich blau, tragen die Logos beider im Landkreis aktiven Verkehrsverbünde und weisen beidseitig lesbare Linienschilder auf. Den Fahrplankasten gibt es in der Größe DIN A 3 – und zwar auf Augenhöhe.

71 neue Masten

Im vergangenen Jahr wurden – in enger Abstimmung mit den jeweiligen Gemeinden – bereits 71 dieser neuen Masten aufgestellt. Optisch aufgehübscht sind sind jetzt die Linien 8150, 8111, 8217 und 8285 in den Verwaltungsgemeinschaften Großlangheim, Iphofen und Wiesentheid sowie in Kitzingen und Prichsenstadt. Der Plan für 2019 sieht den Austausch von weiteren 110 Masten vor. Hier geht es um die Linie 8109, 8112 und 8112 R, die durch die Verwaltungsgemeinschaften Kitzingen, Marktbreit und Wiesentheid sowie durch Geiselwind, Kitzingen, Mainbernheim, Prichsenstadt und Willanzheim führen.

Gemeinden zuständig

Prinzipiell sind die Gemeinden für den Standort der Masten zuständig. Das Landratsamt stellt den Gemeinden die Masten kostenlos zur Verfügung. Der Gang der Dinge ist so: Zunächst finden Begehungen statt, etwa mit Polizei, Gemeindevertretern und Anwohnern. Die Masten werden dann ab Mai abgebaut und die neuen durch die Verkehrsunternehmen aufgestellt. Die Entsorgung der alten Masten übernimmt dann der Kreisbauhof.

Der Tausch der Masten, so Petra Nellen, sei generell eine gute Gelegenheit, auch über den allgemeinen Zustand der Haltestellen nachzudenken. Einige seien in einem sehr schlechten Zustand. Fußwege gelte es ebenso ins Auge zu fassen wie die Beleuchtung. Außerdem stelle sich zunehmend die Frage nach der Barrierefreiheit, die bis 2023 sowieso gegeben sein muss.