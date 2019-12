Kitzingen vor 56 Minuten

Bus geöffnet und beschädigt

Bislang unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, am Bahnhofsplatz in Kitzingen durch die Notöffnung einen abgestellten Kraftomnibus. Anschließend nahmen die Täter einen Nothammer im Bus von der Decke und zerschlugen damit das Display des Fahrkartenautomaten, so der Polizeibericht. Der Schaden liegt bei 1000 Euro.