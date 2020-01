Burschenschaft Wiesenbronn wählt neuen Vorstand

Vorsitzender Frank Kreßmann begrüßt die 25 aktiven und fünf passiven Mitglieder zur Jahresversammlung der Burschenschaft Wiesenbronn im Gasthaus zur Becka. In seinem Rückblick erwähnt Kreßmann die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Stammtische wurden dieses Jahr wieder besser besucht als im Jahr zuvor. Das Maibaumaufstellen sorgte dank des guten Wetters für viele Besucher und damit auch für einen guten Gewinn. Die Burschenwanderung an Christi Himmelfahrt führte wieder auf den Schwanberg in den Biergarten und anschließend nach Rödelsee in die Heckenwirtschaft Vollhals. Der Burschenausflug in die Fränkische Schweiz mit Kanufahrt auf der Wiesent war wegen des schönen Wetters eine gelungene Abwechslung im Vereinsjahr.

Der Höhepunkt der Burschen war die „Wisserbrinner Kerm“ im September. Dank des traumhaften Wetters konnte ein sehenswerter Umzug für das Dorf und seine Besucher veranstaltet werden. Der Vorsitzende mahnte jedoch alle Spieler des Umzuges an, in den nächsten Jahren die Rollen etwas besser zu „spielen“ und vor allem keine Namen zu nennen.

Das Burschenlager wurde von Metin Polat in die Maschinenhalle von Familie Stenger verlegt. Das Helferessen im November fand wieder im Schützenhaus statt. Die Silvesternacht lief in diesem Jahr wieder besser. Und sollte als Geschenk an die Wiesenbronner Einwohner gesehen werden und nicht als Geldeinnahmequelle für den Verein. Da der Verein in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet hat konnten viele Neuanschaffungen getätigt werden.

Der Vorsitzende erwähnte, dass heuer erstmalig der April- und Maistammtisch in der Heckenwirtschaft Steinberger stattfinden sollen. Die Maibaumversammlung findet wie gewohnt im Gasthaus „zur Becka“ statt. Die Wanderung an Christi Himmelfahrt wird heuer wohl nach Großlangheim auf das Waldfest oder über den Weingarten in Castell nach Wüstenfelden ins „Gfrierhäusla“ führen.

Auch bei der Kerm gibt es Neuerungen. Die beiden ersten Kermversammlungen finden nicht wie gewohnt Montags im Gasthaus „zur Becka“ sondern Freitags im Landgasthof „Schwarzer Adler“ statt. Gravierendste Veränderung ist jedoch die Verlesung der Kirchweihpredigt im Seegarten mit anschließender Bewirtung. Ob die Silvesternacht 2020 wieder von der Burschenschaft ausgerichtet wird, wird der Vorstand noch detaillierter beraten.

Frank Kreßmann tritt als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl an. Simon Neubert wird zum neuen Vorsitzenden gewählt. Sebastian Stenger tritt als stellvertretender Vorsitzender nicht mehr an, Kevin Kirch übernimmt dieses Amt. Als Kassier wird Sebastian Stenger gewählt und neuer Schriftführer ist Michael Stenger. Als Kirchweihprediger wird Simon Neubert gewählt. Die beiden Kassenprüfer Sebastian Scheufens und Stefan Steinmann wurden wiedergewählt.