Burschen feiern die Kerm in Stouga

Zum ersten Septemberwochenende steht die diesjährige Kerm in Mainstockheim in den Startlöchern. Die Burschenschaft des Ortes hat sich auch dieses Jahr wieder etwas Besonderes einfallen lassen, um die Kirchweih zum Erlebnis zu machen.

Am Freitag, 30. August, geht es los mit „DJ HIFIve“, bekannt aus dem Würzburger Club „Bombe“. Er werde feinste Musik der 70er, 80er, 90er, 2000er auflegen, so die Mitteilung der Burschen. Am Samstag, 29. August, ab 20.30 Uhr, bringen dann „Kingsize Cat“ das Festzelt zum Beben, die unterfränkische Band mit sieben talentierten Musikern, hat sich dem Cover-Rock verschrieben.

Der Sonntag, 1. September, startet mit dem traditionellen Kirchweihgottesdienst im Festzelt. Hierzu lädt Pfarrer Claus Deiniger um 10.30 zu einem Gottesdienst der etwas anderen Art ein. Um 14 Uhr startet der Festumzug vom Schloss zum Festgelände. Die Band „Let´s Dance“ wird den Abend in gemütlicher Runde ausklingen lassen. Der Eintritt ist frei.