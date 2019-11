Iphofen vor 59 Minuten

Buntes Treiben bei Knauf-Mitarbeiter-Kindertag

Im wahrsten Sinne des Wortes bunt ging es zu beim Knauf Mitarbeiter-Kindertag. 160 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, machten die Firmen-Zentrale in Iphofen laut Pressemitteilung einen Tag lang zum Kinder-Erlebnis-Paradies. Kreativ sein mit dem Baustoff Gips, Experimentieren mit der Initiative Junge Forscher, Feuerlöschübungen mit den Brandschutzexperten, ein Besuch im Knauf Museum oder einfach nur ganz viel Spaß haben, wo Mama und Papa arbeiten. Das war das Motto eines spannenden Tages für die jungen Gäste. Für Eltern bedeutete dies im Gegenzug entspannt arbeiten mit der Gewissheit, dass die Kinder an diesem schulfreien Arbeitstag gut betreut sind. Der Mitarbeiter Kindertag bei Knauf findet regelmäßig am schulfreien Buß- und Bettag Ende November statt. Entscheidenden Anteil an der erfolgreichen Durchführung des Mitarbeiter-Kindertages hatten vor allem die Auszubildenden des Unternehmens.