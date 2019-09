Bunte Kerm am Nabel der Welt

Für vier Tage im Jahr wird Münsterschwarzach zum Nabel der Welt. So verkünden es die Schilder am Ortseingang und der Kermbaum am Festplatz. Am Freitagabend starteten die "Klosterer" und die Münsterschwarzacher Feuerwehr begleitet von den Klängen des Bläserechos den traditionellen Kirchweihumzug durch den mit Fahnen geschmückten Ort. Voran fuhr der Wagen mit den Kirchweihpredigerinnen Daniela Troll und Stephanie Dresch. Ihnen folgten die Kirchweihburschen, Bürgermeister und Gemeinderat. Auf den bunten Motivwagen wurde auch wieder so manche Peinlichkeit nachgestellt, die Bürgern des Orts im vergangenen Jahr passiert war. Angekommen am Festplatz hörten die Festgäste in der Kirchweihpredigt mehr davon.

Wegweiser zu Metropolen

Zuvor standen jedoch noch eine Pause und Stärkung vor den beiden Gasthäusern des Ortes und die Aufstellung des Kirchweihbaums an. Dieser zeigt mit Wegweisern die Entfernung zu den Metropolen der Welt von deren Nabel Münsterschwarzach aus. Gemeinsam sangen die Klosterer das eigens für die diesjährige Kirchweih gedichtete Lied "Mir fühln uns wohl zwischen Feldern und Wald bei den vier Türmen bis ans Ende der Zeit". Erstmals wurde die Kirchweihpredigt nicht nur in Reimform, sondern auch als Gstanzl-Gesang begleitet von Blasmusik zum Besten gegeben. Einer der Höhepunkte von Motivwagen und Predigt waren die Ortsschilder, die im vergangenen Jahr durch neue ersetzt werden sollten. Zunächst wurden diese versehentlich falsch herum montiert, anschließend wunderte sich so mancher Einheimischer und Tourist, dass beim Nachbarort Gerlachshausen das "s" in der Mitte des Ortsnamens fehlte.

Am Abend des Kirchweihsamstags sorgte die Schwarzacher Liveband "Church Street 10" für gute Stimmung im Festzelt. Am Montagabend klingt die Klosterer Kerm nochmal mit Festbetrieb aus.