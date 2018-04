Bunte Blumen verrotten zu 150 000 Euro teurem Kompost

Gerd Röder aus Etwashausen (Lkr. Kitzingen) blickt über seinen Komposthaufen. Der ist dieses Jahr bedeutend größer als sonst. Vor ihm türmen sich Primeln. Ungefähr 500 000 bis 600 000 Stück. Genau möchte der Gärtner gar nicht nachzählen; schlaflose Nächte hat er auch so schon.

Schuld ist das Wetter. Durch den sehr kalten März kauften vor allem die Privatkunden erheblich später. „Und wer früher 20 bis 30 Euro ausgab, kauft momentan nur für acht“, erklärt Röder.

Schäden in der ganzen Region

Das Problem betrifft alle Gärtner der Region. „Es schmeißen die Großen weg und es schmeißen die Kleinen weg“, fasst Wilhelm Rippel, Besitzer der Blumenwerkstatt Rippel aus Uettingen im Landkreis Würzburg, die Situation zusammen. Er musste knapp ein Drittel seiner Primeln entsorgen. Der Schaden beläuft sich auf 10 000 bis 12 000 Euro. „Dabei gibt's immer Löcher zu stopfen und jetzt schmeißt man halt ein halbes Auto auf den Kompost“, sagt er bildhaft. Immerhin: Um seine Existenz muss Rippel nicht fürchten.

Auch Herbert Eichelmann von der gleichnamigen Gärtnerei in Gaibach (Lkr. Kitzingen) ist mit einem blauen Auge davon gekommen. „Wir mussten einiges wegwerfen. Aber durch den Großhandel und dadurch, dass ich Kunden habe, die in günstigeren Lagen wohnen, konnte ich einiges ausgleichen“, erklärt er. Der finanzielle Schaden beläuft sich für ihn auf bis zu 25 000 Euro. „Was erschwerend hinzukommt, ist, dass so ein trübes Wetter war. Dadurch wachsen die nachfolgenden Pflanzen genauso schlecht.“

Für die meisten Gärtnereien verlief der März nicht ganz so schlimm: Viele konzentrieren sich weniger auf den Vertrieb der Frühjahrsblüher, andere kühlten ihre Gewächshäuser, um das Wachstum der Blumen zu verzögern. Doch für alle fiel der März als Umsatzmonat aus.

Es bedroht die Existenz

Gerd Röder fürchtet sogar um seinen Betrieb. Seit drei Generationen arbeitet seine Familie in der Landwirtschaft. Mit 21 Jahren übernahm er das Unternehmen von seinem Vater. Jetzt steht er vor 150 000 Euro Kompost. Für etwas anderes kann er seine Primeln nicht mehr verwenden. „Sie sind überständig; der Großhandel bereitet sich schon auf die Balkonsaison vor. Also auf Geranien und Ähnliches“, begründet er die Entsorgung. Röder muss einen Kredit aufnehmen; laut eigener Aussage hat er eine kooperative Bank. „Aber die Frage ist: Wie bekommt man das Geld wieder rein?“

Verwöhnt vom Klimawandel

Nikolai Kendzian arbeitet beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen. Sein Fachbereich ist unter anderem der Zierpflanzenbau. „Wir sind relativ verwöhnt vom Klimawandel, also dass es sehr milde Frühlinge gibt. Damit rechnen dann auch die Gärtner.“ Viel Handhabe bleibt den Betroffenen aber nicht: „Man kann zwar das Gewächshaus kühler halten, aber das bedeutet dann einen erhöhten Arbeitsaufwand. Es kommen Knospen nach, aber die verblühten Blüten müssen ausgezupft werden. Vor allem aber blockiert die Ware die Anzucht für die Beet- und Balkonsaison. Das führt dazu, dass sie entsorgt werden muss.“ Versichern können sich die Gärtner nicht. „Gegen Hagelschäden wäre möglich, aber nicht gegen Kälteperioden. Das bleibt das landwirtschaftliche Risiko.“