Bunt gemischtes Angebot bei Kunst & Kulinarik

Es ist nach wie vor eine der kleinsten, aber auch eine der feinsten Veranstaltungen im Landkreis: "Kunst & Kulinarik" im Volkacher Ortsteil Astheim.

An zwei Tagen waren auf einem Rundweg über drei Straßen im Bereich der Kartause einige Winzerhöfe geöffnet, und an verschiedenen Ständen boten Händler ihre Waren feil. Wie immer war das Angebot bunt gemischt, mitsamt einigen kleineren privaten Flohmärkten in den Eingangsbereichen der Häuser. Und natürlich kam auch die Kulinarik nicht zu kurz, etwa bei den Meefischern, die ihre Meefischli angeboten hatten. Leider war die Zahl der Besucher sehr überschaubar.