Bundeswehr und US-Streitkräfte üben im Landkreis Kitzingen

In den kommenden Wochen sind einige Übungen der Bundeswehr sowie der US-Streitkräfte angekündigt. Dies teilt das Landratsamt Kitzingen in einer Pressemitteilung mit. Die Termine sind wie folgt vorgesehen: Am 4. und 5. November führt eine Einheit der Bundeswehr eine Truppenübung im Raum Volkach durch. Vom 18. bis 19. November ist eine Truppenübung der Bundeswehr im Raum Gnodstadt angekündigt und am 21. November erneut im Raum Volkach.

Vom 2. bis 31. Dezember führt eine Einheit der US-Streitkräfte Truppenübungen mit Helikopterlandungen im Raum Iphofen durch. Die Übungen können zur Tages- als auch Nachtzeit stattfinden, teilt das Landratsamt mit. Das Amt bittet die Bevölkerung sich von den übenden Truppen fernzuhalten. Fundmunition soll umgehend bei der Polizei Kitzingen gemeldet werden.

Zur Abwicklung von Manöverschäden durch die Bundeswehr erteilen die Gemeinden sowie das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, im Kompetenzzentrum Baumanagement Stuttgart, Postfach 10 52 61, 70045 Stuttgart, Auskunft. Für die ausländischen Streitkräfte ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Schadensregulierungsstelle des Bundes - Regionalbüro Ost, Drosselbergstr. 2, in 99097 Erfurt Ansprechpartner. Entschädigungsansprüche sollen umgehend geltend gemacht werden, heißt es am Ende der Mitteilung.