Kitzingen vor 54 Minuten

Bundeswehr übt im Landkreis

Am Sonntag, 12. Januar, von 9 bis 18 Uhr führt eine Einheit der Bundeswehr bei Volkach eine Truppenübung durch. Eine weitere Übung ist am Montag und Dienstag, 27. und 28. Januar, bei Volkach. Wegen der niedrigen Anzahl der Teilnehmer ist nicht mit nennenswerten Belastungen zu rechnen, heißt es in einer Pressemitteilung.