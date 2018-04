Bundesminister wird zum Generalsekretär

Das Bier war süffig, die Bratwürste lecker, die Klänge der Seinsheimer Musikanten fetzig und die Bedienungen freundlich. Weiß-blaue Tischdecken schmückten die Tische im Jugendheim, an den Bäumchen neben dem Rednerpult flatterten weiß-blaue Bändchen.

So viel Bayern gibt es im fränkischen Seinsheim mitten im Weinparadies nur am Tag des Bieres. Da geriet auch der ansonsten redegewandte frühere CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer bei seiner Rede kurz ins Stocken, als er von überzeugten Bayern in Berlin und von sich als überzeugten Passauer sprach und den Zuhörern zurief„Und ihr seid überzeugte . . .“ – „Franken“ schallte es ihm da nach seinem Zögern aus dem Publikum entgegen.

Das war aber das einzige Zögern in seiner kämpferischen Rede, abgesehen von der Unterbrechung, als er statt des ihm am Rednerpult gereichten Wassers doch lieber ein Seinsheimer Kellerbier wünschte.

Plakate eingestampft

Andreas Scheuer hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr kommen wollen, war damals als Generalsekretär verhindert, und kam stattdessen in diesem Jahr zum vierten Tag des Bieres. Rechtzeitig hatte man für die Werbung sorgen wollen, weswegen die ersten Plakate wieder hätten eingestampft werden müssen, verriet CSU-Kreisvorsitzender Otto Hünnerkopf. Denn Scheuer ist mittlerweile ja Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur.

„Reines Bier und klare Politik“ lautet das alljährliche Motto beim Tag des Bieres der CSU. Und zu klaren Worten hatte Andreas Scheuer auch spürbar Lust. Und da er als Generalsekretär zugesagt hatte, zog er als erstes sein Jackett aus, bevor er loslegte.

Natürlich startete er mit der Bundestagswahl und den Koalitionsverhandlungen. In der ersten Runde habe er zum Thema Migration Wochen mit Claudia Roth von den Grünen verbringen dürfen, die zwar sympathisch sei, aber „das Problem sind die Inhalte“. Er habe gedacht, dass dies seine schwerste Prüfung gewesen sei, doch dann sei er mit Ralf Stegner (SPD) am Tisch gesessen. Er bekam die erhofften Mitleidsbekundungen aus dem Publikum.

Dann ging Scheuer zu ernsten Themen wie die Flüchtlingsproblematik über. Da an vielen Stellen die Humanität ausgenutzt worden sei, gelte es nun, das Thema in Ordnung zu bringen. Dass das Innen- und das Entwicklungsministerium in CSU-Hand lägen mache Sinn, denn die Fluchtursachen müssten vor Ort bekämpft werden. „Der Grundgedanke ist, dass bei Frieden die Menschen wieder zurückkehren.“

Problemlöser

Er sieht sich zusammen mit der CSU als Problemlöser, während die neue Partei im Bundestag die Probleme nur beschriebe. Deshalb habe es ihn besonders geschmerzt, dass trotz guter wirtschaftlicher Situation auch viele Leute in seinem Wahlkreis Passau diese Partei gewählt hätten.

Die gute Lage sei es auch, weswegen der Breitbauausbau hänge, weil man keine Firmen beibringe.

Zur Diskussion um den Diesel meinte er, dass saubere Luft und gute Mobilität kein Widerspruch seien, sondern ein Exportschlager werden könnten. Unter anderem denkt er an E-Mobilität für Auslieferungsdienste in Ballungsgebieten. Er will keine Verbote oder blaue Plaketten - „die sind nur ein Klebevorgang“.

Appell an Zuhörer

Die CSU sei über die breite Gesellschaft hinweg aufgestellt. Und hier appellierte er eindringlich an die Zuhörer: „Sie sind es, die die mitnehmen können, die sich abgewandt haben.“ Und natürlich meinte er damit auch, die Leute am 14. Oktober mit zur Wahl zu nehmen, denn schließlich wolle ja mit Markus Söder ein Franke wieder Ministerpräsident werden - „für einen Niederbayern ein schwerer Satz“, scherzte Scheuer. Söders Regierungserklärung bezeichnete er gleichwohl als „ein Feuerwerk der Liebe und Zuneigung zu Bayern“.

Mit Frankenwein und Seinsheimer Bier ausgestattet, überreicht von Weinprinzessin Annika Rudolf, und mit viel Applaus bedacht, durfte Andreas Scheuer, nachdem er Autogramme gegeben und Selfies mit Gästen gemacht hatte, Franken wieder in seine niederbayerische Heimat Niederbayern verlassen.