Bund Naturschutz löst Versprechen ein

Rund neun Monate ist es her, dass die BN-Ortsgruppe Mainstockheim beim VR-Bank-Bonuslauf erstmalig an den Start ging. 14 Läuferinnen und Läufer, darunter etliche Kindergruppenkinder, machten sich walkend, laufend oder spazierend auf die Fünf-Kilometerrunde für einen guten Zweck. In diesem Fall wurden die Teilnehmer im Alter zwischen fünf und 71 Jahren sogar ganz konkret. Den selbst gestalteten Rückenschildern konnten die Zuschauer entnehmen, wofür das Geld verwendet werden könnte. Der Ortsgruppenvorstand hatte sich für die Anschaffung zweier Steinkauzbrutkästen entschieden. Die Kästen wurden außerdem mit einer Nummer versehen und sollen in den nächsten Jahren auf ihre Nutzung überwacht werden. Ein besonderer Dank gilt Grundstücksbesitzer Stefan Näck, der das Aufhängen erst ermöglicht hat.

Vor kurzem trafen sich die Teilnehmer, um die beiden Nisthilfen anzubringen. Diplom-Biologin Marion Baden informierte zunächst über die Lebensweise und das Verhalten der kleinen Käuze. Große Augen bekamen die Kinder, als Marion Baden ein Gewölle der Eule auseinanderlegte. Dabei handelt es sich um die unverdauten Überreste einer Mahlzeit, die ausgewürgt werden. Anhand eines bereits präparierten Gewölles erkannten die Anwesenden den winzigen Schädel einer Maus und andere Skelettteile des Nagers.

Auch heuer möchte man wieder an den Start gehen. Wofür das Geld dieses Mal verwendet wird, möchte ein Teilnehmer wissen. An Ideen mangelt es den Mainstockheimern nicht, wie den Rückenschildern zu entnehmen war. „Vielleicht wird es ja eine Kornelkirsche oder ein Pfaffenhütchen? Handlungsbedarf gibt es genug“ so der Vorsitzende Klaus Petter. „Zusagen für den Lauf nehmen wir auch schon an, sogar von Nichtmitgliedern“ setzt er mit einem Augenzwinkern hinzu.