Büttner: Auf klimaschädliche BNE-Umweltstation verzichten

Die Grünen-Kreisrätin Christa Büttner gratuliert der Stadt Iphofen, dass sie aus dem Rennen um die Umweltstation aussteigt, denn andernfalls hätte die Stadt bei der Realisierung des Projekts viele zigtausend Tonnen CO2 produziert, schreibt Büttner in einer Stellungnahme. Darum solle sich ihrer Ansicht nach auch der Landkreis überlegen, ob er bis zu 520 000 Euro in eine Station „Bildung für nachhaltige Entwicklung“(BNE) investiert.

Büttner zufolge mangele es nicht an Bildung und Wissen, sondern an der Umsetzung. "Die BNE-Station wird das aber nicht leisten, sondern sie erzeugt erst einmal CO2", argumentiert die Kreisrätin. Der Landkreis habe schon einiges auf den Weg gebracht, zum Beispiel in Form von Hackschnitzelanlagen. "Aber Stillstand bedeutet Rückschritt", schreibt Büttner.

Sie prognostiziert, dass die Europa- und Bundespolitik bald eine CO2-Abgabe einführen werde. "Daher wäre es nicht nur ökologisch sondern auch wirtschaftlich sinnvoll, wenn wir jetzt Projekte für den weiteren CO2-Ausstieg realisieren", schließt Büttner, "besonders in Kitzingen, der heißesten Stadt Deutschlands."