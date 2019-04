Dettelbach vor 1 Stunde

Büschel für den Palmsonntag gebunden

Unter fachkundiger Anleitung von Marion Röschert, haben sich am Mittwoch die Dettelbacher Kommunionkinder zum Palmbuschenbinden zusammengefunden.Zum Einsatz kamen laut Mitteilung die Palmbuschen am Palmsonntag. An diesem Tag gedachte die Kirche des Einzuges Jesu in die Stadt Jerusalem.