Bürgerzentrum sammelt Unterschriften

Im unteren Markt sammelte am Samstag der Vorsitzende des Dachvereins Bürgerzentrum, Reinhard Knieß, Unterschriften für den von den Bürgerzentrumsmitgliedern initiierten Bürgerantrag. Damit will der Verein erreichen, dass sich der Stadtrat mit dem Thema Bürgerzentrum und dessen Zukunft beschäftigen soll. Weitere Unterschriften ausschließlich Kitzinger Bürger können zu den Öffnungszeiten der Bürgerstube im Bürgerzentrum in der Schrannenstraße abgegeben werden.