Bürgerversammlung: Mainbernheimer diskutieren Stadtbodenkonzept

Es hat einige Minuten gedauert, bis die ersten Bürger von ihren Plätzen aufgestanden sind, um sich das Stadtbodenkonzept für Mainbernheim genauer anzusehen. Die Stadtplanerinnen Yvonne Slanz vom Planungsbüro transform und Sylvia Haines von Haines-Leger forderten die Gäste der Bürgerversammlung am Montagabend auf, sich die Vorschläge für die Umgestaltung der Altstadt, die sie auf Stellwänden präsentierten, anzusehen, Fragen zu stellen und Anregungen zu äußern. Letztere würden in der weiteren Ausarbeitung diskutiert, hieß es. Die Vorschläge zur Umsetzung des im Januar 2018 in Auftrag gegebenen Konzeptes stellten Slanz und Haines bereits im April den Stadträten vor .

Die Grundidee der Gesamtkonzeption, die sukzessiv in einzelnen Bauabschnitten je nach Bedarf verwirklicht werden kann, wurde laut Sylvia Haines sehr positiv angenommen. Im Fokus der Diskussion mit den Bürgern stand die Stellplatzthematik. Um das Erscheinungsbild der Herrnstraße in Mainbernheim aufzuwerten, soll der ruhende Verkehr im Zuge der Sanierung besser organisiert werden.

Damit – so versprechen es sich die Stadtplanerinnen – könnte die Aufenthaltsqualität gestärkt und das Stadtbild aufgewertet werden, beispielsweise indem die Gebäudefassaden besser wahrgenommen werden können. Dazu gehört aber auch, die Parksituation so zu verändern, dass Autos nur noch einseitig parken. Um diese Maßnahme zu prüfen, haben die Stadtplaner bereits im vergangenen Jahr eine Parkraumerhebung durchgeführt und dem Stadtrat vorgestellt.

Hoher Bedarf an Anwohnerstellplätzen

"Der Bedarf an Anwohnerstellplätzen ist sehr hoch – in der Empfindung der Bürger sehr viel stärker als das die Zahlen des Verkehrsplaners vermuten lassen", so Haines. Daher sei ein sensibler Umgang mit dem Thema des ruhenden Verkehrs im Zuge der Umgestaltung erforderlich. Gleichzeitig könnte beispielsweise die Schaffung von Quartiersstellplätzen, sofern Grundstücke verfügbar werden, eine Maßnahme sein. Möglich wäre auch eine Parkraumbewirtschaftung in Teilbereichen – eine Beschränkung auf eine halbe Stunde tagsüber –, um Dauerparker zu vermeiden aber dennoch abends Stellplätze für die Anwohner bereit zu stellen.



Vor der Diskussion mit den beiden Stadtplanerinnen informierte Bürgermeister Peter Kraus über den Verlauf städtischer Projekte, geplante und vollendete Sanierungsmaßnahmen, die Bevölkerungsentwicklung sowie den Haushalt 2019. Neben der Umgestaltung der Herrnstraße, stehen für das Jahr 2019 unter anderem Planungen zum Schutz von Insekten an – mehr Blühflächen, weniger Mähvorgänge. Weitere geplante Themen: ein Projekt mit der Arbeiterwohlfahrt zum seniorengerechten Wohnen im Baugebiet Langwasen, eine mögliche Eröffnung einer Filiale durch die Firma Norma sowie die Fortführung des Projektes "Albergo diffuso".



Wer am Montagabend noch keine Anregungen parat hatte, kann dies noch nachholen: Die Plakate, auf denen Ideen notiert werden können, werden im Rathausfoyer aufgestellt. Zudem ist eine gesonderte Bürgerbeteiligung geplant.