Bürgerversammlung: Großes Interesse an großen Themen

Gewaltige Investitionen stehen dem Markt Kleinlangheim ins Haus. Vor allem der Anschluss an die Kläranlage des Abwasserzweckverbands Schwarzacher Becken, Kanalsanierungen und das Neubaugebiet Am Graben sorgen für hohe Ausgaben und den Rekordhaushalt von knapp 5,2 Millionen Euro in diesem Jahr.

In der Bürgerversammlung am Freitagabend im Saal des Gasthauses Zum Bären wurden die verschiedenen Maßnahmen vorgestellt. Wie sie bewältigt werden sollen, das wollten viele aus Kleinlangheim und den Ortsteilen Atzhausen und Haidt erfahren. Es mussten noch Stühle geholt werden, damit alle einen Sitzplatz hatten.

Nacheinander abarbeiten

Bürgermeisterin Gerlinde Stier freute sich über das "sehr große Interesse an den großen Themen" und erinnerte daran, dass schon 1993 sehr hohe Ausgaben für Kanalsanierungen anstanden: "Diese Problematik geht weiter und es gibt seit 2007 einen Gesamtentwurf, nachdem alle Kanalsanierungen vorgenommen werden." Sie wies darauf hin, dass nun auch noch der Anschluss an die Kläranlage Schwarzacher Becken hinzu komme. "Wir müssen alle großen Maßnahmen nacheinander abarbeiten, auch wenn es weh tut", wie sie zum Generalplan sagte.

Tobias Schramm vom technischen Ingenieurbüro Glückert und Partner (TIG) erläuterte zur Abwasserentsorgung, dass man drei Varianten untersucht habe. Eine Sanierung der Kläranlage in Kleinlangheim würde rund vier Millionen Euro kosten, ein Neubau gut 3,8 Millionen und der Anschluss an das Schwarzacher Becken über Atzhausen mit Bau eines Regenüberlaufbeckens inklusive der Beitrittskosten rund 3,4 Millionen Euro, "das ist die wirtschaftlichste Lösung". In dem Betrag ist auch die Kostenbeteiligung an Anlagen, Umbaukosten und Klärschlammentsorgung des Zweckverbandes enthalten, betonte Schramm.

Fragen der Bürger

"Und was kostet das uns Bürger", wollte einer im Saal wissen? Das könne erst dann ermittelt werden, wenn die Maßnahme abgeschlossen sei. Die Beiträge könnten dann in Raten bezahlt werden, schlug Schramm vor. "Wir werden auf jeden Fall geschröpft", meinte ein Zuhörer dazu. "Ist ja auch euer Abwasser", konterte die Bürgermeisterin. Zweiter Bürgermeister Dieter Zeller wies darauf hin, dass die Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes die Grundlage für die notwendigen hohen Investitionen seien. Der Rückbau der Kleinlangheimer Kläranlage zum Preis von etwa 480 000 Euro könne in späteren Jahren erfolgen, lautete die Information des Planers zu diesem Thema.

Zu weiteren Kanalsanierungen in der Bahnhofstraße samt Pfarrgasse informierte Schramm, dass der Regenüberlauf in der Pfarrgasse zurück gebaut werde, was zur Folge habe, dass größere Kanäle verlegt werden müssten, "da sich der Gemeinderat für eine Erneuerung ausgesprochen hat". In diesem Zusammenhang sei auch der Rest der Bahnhofstraße bis zur Einmündung in die Hauptstraße untersucht worden. "Wir sind nun in der Planungsphase und inzwischen wurden alle Kanäle im Ort komplett durchgeprüft", erklärte die Bürgermeisterin dazu.

Zu den Sanierungsmaßnahmen im Schleifweg führte Schramm aus, dass aufgrund der Fremdwasserproblematik eine neuer Mischwasserkanal und Regenwasserkanal gebaut werden müsse, wobei sich auch eine Erneuerung der Wasserleitung und der Breitbandausbau anbiete, "da bleibt von der Fahrbahn nichts übrig". Die Bürgermeisterin kündigte an, dass zur Schleifwegsanierung eine Anliegerversammlung stattfinden werde, "sobald die konkrete Planung vorliegt".

Zum geplanten Baugebiet Am Graben stellte Schramm kurz die Linksabbiegespur, den drei Meter hohen Lärmschutzwall neben der Staatsstraße, das Trennsystem für den Kanal und das Regenüberlaufbecken im südlichen Bereich vor.