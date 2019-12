Bürgermeisterin Stier: "Es kommen dürre Jahre"

Auch in den Wäldern mit hohem Kiefernanteil zeigen sich die Folgen des Klimawandels, da immer mehr Bäume aufgrund von Trockenheit, Hitze und Käferbefall absterben. Zu spüren bekommt das auch der Kleinlangheimer Gemeindewald. "Es kommen dürre Jahre", befürchtete Bürgermeisterin Gerlinde Stier in der Ratssitzung am Dienstagabend, als der Jahresbetriebsplan 2020 für den Gemeindewald einstimmig verabschiedet wurde. Sei meinte damit nicht nur die dürren Bäume, sondern auch den ausbleibenden finanziellen Ertrag aus dem Verkauf des Holzes.

Dieter Rammensee von der Forstbetriebsgemeinschaft, der die Gemeindewaldungen "Breitholz" und "Tannenbusch" betreut, berichtete, dass der Holzeinschlag 2019 wegen des sehr geringen Preises für Kiefernholz geringer als geplant ausfiel und in der Endabrechnung ein kleines Minus bleiben dürfte. Etwa 200 Festmeter (fm) wurden entlang der geplanten Autobahnverbreiterung eingeschlagen, "dann gab es noch etwas Windwurfaufarbeitung".

Vor allem Kiefern von Käferbefall betroffen

Für 2020 kündigte er rund 750 fm Holzeinschlag an, da verstärkt dürre Kiefern entnommen werden müssten, die nach Trockenheit und Hitze dem verstärktem Käferbefall nicht standhalten konnten. Dabei werde die größere Menge mit dem Harvester geerntet – "das Holz ist dann nur noch als Brenn- und Palettenholz zu verwenden", so Rammensee.

Zum Baumnachwuchs informierte der Forstmann, dass bei den Bestandsgründungen nachgepflanzt werden müsse, grundsätzlich stünden aber relativ wenige Nachbesserungen an, für die es staatliche Förderung gebe. Zu den Pflegemaßnahmen gehörten auch die Naturverjüngungen hinter dem Zaun. Zu diesem Punkt hatte Rammensee eine erfreuliche Nachricht: "Besonders die Naturverjüngung bei den Eichen hat sich auf der gesamten Waldfläche gut entwickelt". Was auch daran liege, dass man beim Rehwildabschuss konsequent vorgehe, um den Verbiss möglichst gering zu halten.

Klimawandel wird immer spürbarer

Zur Gesamtsituation im Gemeindewald sagte er, dass der Klimawandel immer spürbarer werde. Zum finanziellen Ertrag gab es die Prognose, dass mit etwa 37 000 Euro Einnahmen und rund 40 000 Euro an Ausgaben zu rechnen sei. Waldbeauftragter Jürgen Hartmann berichtete, dass man die letzten Brennholzangebote "mit Ach und Krach" losbekommen habe. In der jetzigen Hiebsaison werde mehr Polderholz angeboten, da die Nachfrage danach gestiegen sei.

Die Bürgermeisterin bedankte sich bei Rammensee und Hartmann für den Einsatz im Gemeindewald. Sie bedauerte, dass Hartmann aus beruflichen Gründen nicht mehr im Gemeindewald tätig sein könne: "Bei ihm war das Brennholz in guten Händen".